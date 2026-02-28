リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第4節】(パナスタ)G大阪 2-2(PK5-4)清水<得点者>[G]食野亮太郎(27分)、デニス・ヒュメット(41分)[清]北川航也(83分)、カピシャーバ(86分)主審:上村篤史└G大阪が公式戦3連勝! 清水に2-0から追い付かれるもPK戦を制す