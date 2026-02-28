[2.28 J1百年構想リーグWEST第4節 G大阪 2-2(PK5-4) 清水 パナスタ]J1百年構想リーグWEST第4節が28日に行われ、4位ガンバ大阪が今季リーグ戦初の2連勝を果たした。パナソニックスタジアム吹田のホームゲームで7位清水エスパルスと対戦。2-2で90分が終了し、PK戦を5-4で制した。開幕からAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)と並行して戦ってきたG大阪にとって、今季初めて約1週間のインターバルで迎えた一戦。前半27分に幸先よく先