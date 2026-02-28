[2.28 J1百年構想リーグEAST第4節 横浜FM 3-2 東京V 日産ス]横浜F・マリノスでの不敗神話を続けた。チームは待望の今シーズン初勝利。ゴールを決めた試合で負け知らずのFW谷村海那は「みんな帰ってきたら不敗神話が続いたねと言ってて。全然気にしていなかった」と、きょう自らのジンクスを知ったことを打ち明けた。開幕節以来ゴールから遠ざかっていた横浜FMは、前半終了間際に3試合ぶりのゴールを手にした。左サイドのMFオナ