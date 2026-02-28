【J1百年構想リーグ EAST第4節】(味スタ)FC東京 0-2(前半0-0)柏<得点者>[柏]垣田裕暉(54分)、瀬川祐輔(82分)<警告>[F]橋本拳人(33分)、佐藤龍之介(71分)[柏]山内日向汰(65分)、小泉佳穂(88分)主審:長峯滉希└初先発FW垣田裕暉の決勝点で柏が開幕からの連敗をストップ! FC東京は今季初黒星…