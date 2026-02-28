[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節 FC東京 0-2 柏 味スタ]28日、味の素スタジアムでJ1百年構想リーグ EAST第4節が開催され、FC東京と柏レイソルが対戦した。後半にFW垣田裕暉の今季初ゴールで柏が先制すると、MF瀬川祐輔が追加点。2-0で柏が初白星を飾った。前節、川崎Fを2-1で下して初の勝ち点3を手にした5位・FC東京(勝ち点7)は、今季無敗をキープ。その川崎F戦の先発からは1選手を入れ替えて、MF佐藤龍之介を初めて先発で起