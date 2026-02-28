なんで警察に言わないの！？▶▶この作品を最初から読む異様な価値観と束縛に支配された実家を離れ、専門学校に通いながら料亭で働く道を選んだ18歳のきなこ。念願だった一人暮らしを始め、ようやく手に入れた自由な日々に、胸を躍らせていました。しかし、新しい職場で彼女を待っていたのは、想像とはかけ離れた現実。勤務初日から一部の先輩社員には無視や冷たい態度を向けられ、きなこは動揺を隠せません。そんな彼女