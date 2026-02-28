Ulanziのブースでは、左手デバイスの新モデル「STUDIO Creative Deck D200X」を展示していた。3月に発売予定。価格は未定。 ボタンやダイヤルに機能を割り当ててPCの操作性を高めるコントローラー。従来の「Stream Deck Dock D200H」の上位モデルに当たる。 新たにプッシュ機能付きのダイヤルを搭載したほか、USBやHDMIのハブ機能も設けた。SDメモリーカードとmicroSDメモリーカ