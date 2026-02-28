今大会、プールAの注目国としてあげられることの多いカナダ。これまで厚い壁に阻まれてきたカナダ代表だが、今回の布陣は過去最強と言っても過言ではない。MLBを経験してきた多くの選手がいることに加え、同プールのライバルであるプエルトリコはスター選手の多くが辞退となったことも追い風と言えるだろう。今回は、強豪国を脅かす存在として注目が集まる、2026年WBCカナダ代表の注目選手たちを深掘りしていく