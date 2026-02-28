女子ゴルフの西村優菜プロが28日、自身も在籍していた関西ゴルフ連盟に支援金を贈呈しました。昨シーズン記録したバーディーの数などをポイント化して子供たちを支援する団体などに寄付を行っていて、今回は313ポイント分の金額を贈りました。西村プロは「是非ジュニアの育成に活用して欲しい。素晴らしいプレイヤーが出てくることを期待しています」と話していました。