俳優・歌手の上白石萌音さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、俳優・歌手で妹の上白石萌歌さんが26歳の誕生日を迎えたことを祝福しています。 【写真を見る】【 上白石萌音 】26歳になった妹・萌歌に「姉になれた私は本当にラッキー」萌歌も萌音に「妹になれたわたしは本当にラッキー」ストーリーズで交歓萌音さんは、小さい頃の萌歌さんがデスクで勉強しつつこちらを振り返っている写真をストーリーズに投稿。萌