小学館のマンガワン編集部が、連載していた漫画家男性の性加害を把握しながら、別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題で、小学館は２８日、公式サイトを更新し、謝罪した。また、同問題について調査委員会を立ち上げると発表した。同サイトによると、マンガワン編集部では「堕天作戦」の作者である山本章一氏が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑となったことを受けて連載を中止し