◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１〜３着に桜花賞の優先出走権）＝２月２８日、栗東トレセン２連勝で臨むソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は、後半の時間帯に坂路を１本上がって最終調整を終えた。脚どりも軽く、体調は良さそう。同馬を担当する井本助手は「体の動いている感じがスムーズで、上積みもあると思います」と笑みを浮かべた。初勝利は２０００