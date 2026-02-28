女優の菜葉菜が２８日、都内で行われた主演映画「金子文子何が私をこうさせたか」（浜野佐知監督）の初日舞台あいさつに小林且弥、三浦誠己、白川和子、咲耶らと登壇した。国家権力に抗い、２３歳の若さで獄中で自死した金子文子（菜葉菜）の生涯を描く。浜野監督が「金子文子はたった一人で戦い続けた。１００年前に生きた女性をよみがえらせたいという思いで映画を作り、役者さんの熱量で完成させることができて、うれしい