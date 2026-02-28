浦和競馬所属の及川烈騎手（２１）＝長谷川忍厩舎＝は２月２８日、浦和競馬１Ｒでロードサミットに騎乗して１着。２０２２年４月の初騎乗以来、１４７０戦目で地方競馬通算１００勝を達成した。及川烈騎手「他場での騎乗を含め、いろいろな経験を積み重ねて達成できました。これからもできるだけたくさん騎乗して、重賞を含めいろいろなレースに乗りたいです」