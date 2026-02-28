フルカワユタカ(DOPING PANDA)、荒井岳史(the band apart)、渡邊忍(ASPARAGUS)が各地を行脚する恒例アコースティックツアー＜ソロウフェロウ/ソロウフェロウexpand＞の開催が決定した。本ツアーはフルカワユタカと荒井岳史とのツーマン＜ソロウフェロウ＞をベースに、渡邊忍を招いたスリーマンで開催される＜ソロウフェロウ expand＞から成る合計全国7公演。今年で3回目の開催となり、もはや恒例行事として3者によるお家芸を楽しみ