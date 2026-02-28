頻繁に白髪を染めるストレスから解放されたいなら、白髪を上手に馴染ませる「白髪ぼかしハイライト」がおすすめ。明るく自然な仕上がりで、伸びても気になりにくいのが嬉しいポイントです。今回は、周りと差がつきそうな、こなれ感のある白髪ぼかしハイライトをピックアップ。ぜひこちらを参考に、大人のおしゃれを楽しんでみて。 細いハイライトでナチュラルにぼかす 細いハイライトによってナチュラルに白髪をぼかしたヘ