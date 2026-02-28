◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）前日最終オッズが２８日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は昨年のエプソムＣをレコード勝ちした（１）セイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）、重賞４勝を挙げる（５）レーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が４・２倍で並んだ。３番人気は（１０）エ