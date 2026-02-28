3月1日（日）に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催されるアルルカン主催イベント＜束の世界 -SONOSEKAI- 2026＞。MUCC、キズ、DEZERT、甘い暴力を迎えて開催される本イベントは、実に4年ぶりの開催だ。BARKSでは暁と各バンドのボーカルとの対談企画を実施してきたが、今回ついに最終回ということになる。暁にとっての最後の話し相手となるのはキズの来夢。この両者が縁浅からぬ関係にあることをすでに大半の読者がご存知だろうが、そ