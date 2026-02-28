２０２６ＷＢＣ広報事務局は２８日、安全な興行運営のため、３月に東京ドームで開催するＷＢＣ東京プールの全試合で、警備や入場時の手荷物検査を強化すると発表した。空港で設置されているようなゲート式の金属探知機を使用した厳重な手荷物検査を実施するほか、ペットボトルや水筒等のすべての飲料物の検査を、全入場ゲートで実施する。入場に時間がかかることが予想されるため、手荷物をできるだけ少なくしたうえで、チケッ