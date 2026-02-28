春の訪れが遅く、雪解けを待ってひな祭りを行う風習がある、飛騨地方の岐阜県高山市で、素焼きの人形に色を付けた、素朴で優しい表情の「土びな」約1000体を展示する催しが2月28日から始まりました。 【写真を見る】素朴で優しい約1000体もの「土びな」の表情が魅力 雪で春の訪れが遅い飛騨地方の「土びなまつり」4月3日まで楽しめる 岐阜・高山市の飛騨の里 中には、歌舞伎役者などの人形もあり、様々な表情を見て楽しむことが