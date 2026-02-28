名古屋駅前で71年にわたり営業を続けてきた名鉄百貨店が、2月28日で閉店します。営業終了は午後7時、間もなくその長い歴史に幕を下ろします。犬塚篤史本店長：「最後の最後まで、お客さま1人1人に感謝の言葉を添えて届けてください」開店前、最後の朝礼を終えた名鉄百貨店。いつも通り午前10時にオープンすると、1階の正面玄関では営業終了を惜しむ買い物客に、感謝を込めて店からガーベラの花が手渡されました。