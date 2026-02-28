瀬川祐輔が途中出場から追加点を決めた柏レイソルは2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節でFC東京と対戦し、2-0で勝利した。この試合で2点目を決めたMF瀬川祐輔は、ゴール直後に涙。「おじいちゃんが亡くなって、一番直近の試合が今日だった」と、その理由を明かした。開幕からの3試合はスタメン出場を果たしていたが、FC東京戦はベンチスタート。後半22分から途中出場すると、同37分にダメ押しゴールを奪った。右サイドのM