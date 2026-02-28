◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 中日-侍ジャパン(28日、バンテリンドーム)中日のスタメンが発表されました。前日から侍ジャパンとの2連戦に臨んでいる中日。この日の野手は敗れた前日の試合からスタメンを4人入れ替え、1番セカンドに福永裕基選手、6番サードに石川昂弥選手、8番キャッチャーに木下拓哉選手、9番ショートに辻本倫太郎選手が入りました。岡林勇希が2番、上林誠知選手が7番に入るなど、井上一樹監督は前日から打順