◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(28日、バンテリンドーム)侍ジャパンの大谷翔平選手が28日、打撃練習を行い2日続けての特大アーチでファンを沸かせました。大谷選手はこの日、先に練習をしていた中日の打撃練習中にグラウンドに現れるとキャッチボールを行い、大遠投でウオーミングアップをしました。その後一旦ベンチ裏へ下がり、ファンが続々とスタンドへ入ると侍ジャパンが練習を開始。そして午後5時30分頃、