外務省によりますと、イランには28日時点で、約200人の日本人が滞在しているということです。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、現地の大使館などが日本人に個別に連絡をとるなどして、情報収集を急いでいます。現時点では、被害の報告は入っていないということです。また、イラン情勢を受けて、政府は午後4時に「情報連絡室」を設置し、情報収集にあたっています。高市首相は、自身のSNSを更新し、「直ちに、私から関