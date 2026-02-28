「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２８日、バンテリンドーム）ドジャースの大谷翔平選手がグラウンドで２日連続となるフリー打撃を行った。打撃ケージ裏ではソフトバンクの周東佑京外野手とアイアトン通訳が一緒にデータを確認。直後、顔面が引きつりあぜんとする表情を浮かべて引き揚げてきた。周東はケージ裏の特等席で大谷のフリー打撃を見守った。時にはデータが記されたタブレット端