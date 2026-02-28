ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は28日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、3月1日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。なお、この日は強い追い風のため終日、安定板が装着された。絶対女王に名乗り出る。鎌倉涼（36＝大阪）は準優勝戦10Rでインから的確に先マイを決めると、他を封じて押し切り。優勝戦進出一番乗りを決めた。「逃げることができてホッとしましたね」と胸