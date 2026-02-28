テレビアニメ『神の雫』が、4月10日よりTOKYO MX、ＢＳ日テレ、関西テレビにて2クールで放送されることが発表された。また、主人公・神咲雫と遠峰一青が対面し、背面のワイングラスが印象的に描かれているキービジュアルと、“神の雫”を巡る芳醇な戦いを予感させるPVも公開された。【動画】亀梨和也が主演！公開された『神の雫』PVそして新たに5人の追加キャストが解禁。霧生涼子役を甲斐田裕子、藤枝史郎役を藤真秀、西園寺