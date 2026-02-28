◇オープン戦楽天3ー5広島（2026年2月28日倉敷）楽天の新外国人カーソン・マッカスカー（ツインズ）が0│1の8回先頭で遠藤から来日初安打となる同点ソロ。7回までノーヒットだった打線を救うバックスクリーン弾に「シンプルにいった結果がいい結果につながった」と頬を緩めた。2メートル3、113キロを誇るマイナーリーグ通算55発の長距離砲は昨年12月に入団が決まって以降、動画などで熱心に日本の投手を研究。この日も試