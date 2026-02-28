「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）新弟子検査が２８日、大阪市内で行われた。学校の卒業時期が重なり、年６場所で最も志願者の多い春場所では、２０２４年の２７人を下回り、義務教育修了が受検資格に定着した１９７３年以降最少の２０人が受検した。全員が体格基準（身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上、中学卒業見込み者は身長１６５センチ以上、体重６５キロ以上＝２人は運動能力検査で通過）