アメリカのトランプ大統領は日本時間28日、イランに対して大規模な軍事作戦を開始したと発表しました。今回の攻撃の狙いと最新情報について、FNNワシントン支局・千田淳一記者が中継でお伝えします。今回の攻撃について、アメリカメディアも一斉に速報で伝えています。イランの体制転換も見据えたイスラエルとの共同作戦との見方が大勢です。複数のアメリカメディアは今回の攻撃について、最高指導者ハメネイ師の住居の近くや大統