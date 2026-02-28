敵の射程圏外からミサイル発射アメリカのジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ（GA-ASI）は2026年2月23日、同社の主力無人航空機MQ-9B「スカイガーディアン」および「シーガーディアン」に、長射程スタンドオフ兵器を統合する構想を進めていると発表しました。【これが運用イメージです】メーカーが発表した搭載ミサイル一覧を見る（画像）MQ-9Bは、全長12m、翼幅24mの中高度滞空型無人機（MALE）です。機