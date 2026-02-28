ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、2月28日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。京都府京丹後市の「セイコガニ甲羅盛 4杯」を200個限定で19,000円、北海道千歳市の「キリン一番搾り生ビール 350ml×24本」を80個限定で14,800円、大分県臼杵市の「臼杵産かぼすブリ 約2kg」を100個限定で10,000円、長崎県島原市の「マルセイユメロン 4L×2玉」を200個限定で9,000円、岩手県花巻