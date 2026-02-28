日本の城の魅力をPRする「にっぽん城まつり」が名古屋で始まり、オープン直後から歴史ファンらが訪れました。城や武将を観光の売りにしている自治体などがブースを出展していて、愛知・西尾城のブースでは、目の前で手書きした「御城印」が販売され、豊田市の挙母城跡から発掘された石垣も展示されています。武将の名がついた日本酒の試飲もできます。イベントは、吹上ホールで3月1日も開かれます。