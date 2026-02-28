大谷が連日のフリー打撃でファンをわかせた(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、中日との壮行試合を戦う。試合前には大谷翔平が連日のフリー打撃を行い、25スイング中9本の柵越えを披露した。【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見る大谷がバットを持ってグラウンドに現れると、バンテリンドームのファンから大歓声が起きた。メジャー組では、吉田正尚、鈴木誠也も