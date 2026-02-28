中日との強化試合で存在感を示した佐藤(C)産経新聞社虎の大砲に熱視線が注がれている。侍ジャパンの一員として大きな存在感を放っている佐藤輝明（阪神）だ。2月27日にバンテリンドームで行われた中日との強化試合に、「4番・三塁」で先発起用された佐藤は、初回1死一、二塁で迎えた第1打席、その初球でいきなり見せた。相手先発である柳裕也の投じたインコースを突いた138キロのカットボールを強振。ジャストミートされた打球