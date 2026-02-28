俳優の新木優子さんは2月26日、自身のInstagramを更新。デニムパンツをはいた圧巻のスタイルを披露しました。【写真】新木優子のおしゃれコーディネート「ジーンズの色合いが春っぽくて素敵です」新木さんは投稿にデニムパンツの絵文字と共に、7枚の写真を載せています。ジーンズに大きめのジャケットを羽織った姿です。ベージュのジャケットと落ち着いた色の靴が、鮮やかなデニムパンツを際立たせています。圧巻のスタイルが目を