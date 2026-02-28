45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。加トちゃんが「最高」と喜んだものこう毎日寒いと、身体だけでなく気持ちまでこわばってしまいますね。私の周りでも風邪で寝込んでしまう人が。私達は、元気に過ごしていますが静かに体調を整えることを大切に