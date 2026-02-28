きょうも名古屋は大谷フィーバーに沸いた。２８日、侍ジャパン・大谷翔平（３１＝ドジャース）が、前日に続きフリー打撃でバンテリンドームを沸かせた。中日との強化試合の試合前のフリー打撃で、同じＭＬＢ戦士の鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）とともにグラウンドに登場すると、スタンドの視線を一身に浴びたなかで、右翼５階席に消える超特大弾など、２５スイングで９発のオーバーフェンスを披露。前日に続