「脱ドル化」は本当に進むのか。ドルが強い最大の理由は、危機のたびにFRB（世界中央銀行）が世界にドルを供給できる“特権”を持つからだ。中国は人民元を基軸通貨にするのではなく、共通通貨という別ルートでこの特権に挑む可能性があるという。河野龍太郎氏、唐鎌大輔氏の『世界経済の死角』から、そのシナリオを読み解く――。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝i