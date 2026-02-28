日常のなかで悩むことはありませんか？ Ray Web編集部では、読者にちょっとした悩みを聞いてみました。今回はおしゃれにまつわるエピソードをご紹介します。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞ある日、主人公は委員会の1年生の後輩に「おしゃれを教えてほしい」と頼まれました。主人公は喜んで彼女にいろいろなアドバイスをします。しかし、その後後輩がアドバイスをもとにおしゃれをしたところ、委員会のメンバーや好きな