◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第４節横浜ＦＭ３―２東京Ｖ（２８日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで東京Ｖを３―２で下し、開幕４戦目で今季初勝利を挙げた。前半アディショナルタイム４分に左からのＦＷオナイウのクロスをＤＦ井上が頭で折り返し、ＦＷ谷村が押し込んで今季初ゴールとなる先制点を決めて前半を１―０で折り返すと、後半２分にはＦＷクルークスの左ＣＫをＦＷ遠野が豪快な左足シュートをたたき込ん