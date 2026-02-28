富士市内の児童養護施設に長年チャリティー活動を続けている住宅メーカーに感謝状が贈られました。富士市に本社を置くnattoku住宅では、2013年から児童養護施設「ひまわり園」の子どもたちにさまざまな体験をしてもらうチャリティー活動を行っていて、去年は児童や職員など70人を都内のテーマパークに招待したということです。nattoku住宅の久保淳社長は「地域を豊かに、子どもたちに夢を届け