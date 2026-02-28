富士山の美しい姿をいつまでも残そうと28日富士宮市でボランティアらが清掃活動を行いました。この活動は、県や富士宮市、24時間テレビチャリティー委員会などが富士山の景観を維持しようと毎年行っているものです。28日に富士宮市で行われた清掃活動にはボランティアらなどおよそ50人が参加し、富士山の麓を通る国道469号などで道路わきに捨てられたゴミを拾い集めていました。この清掃活動で可燃ゴミ30キロ、不燃ゴミ20キ