東京都内に住む田中さん（仮名・58歳）は、母親（85歳）の特別養護老人ホームへの入所を希望して3年が経ちました。「費用が安いから」と特別養護老人ホーム一択で待ち続けていましたが、母親の要介護度は4に進行し、在宅介護の限界を感じています。ケアマネジャーから「近隣の有料老人ホームなら入居可能」と言われましたが、月額費用を聞いて躊躇しているといいます。【漫画】老人ホームのワガママなお年寄りに効いた魔法の言葉が