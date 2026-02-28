「大好きな旦那とそうでもない娘。顔と態度に出すぎだよ（笑）」【写真】見よ、この違い！ パパの前では“デレ顔”に激変そんなユーモアあふれるコメントとともに投稿された写真が、SNSで大きな話題を呼んでいます。写っているのは、元保護犬の「テツ」くん（15歳・男の子）。1枚目の写真では、ご主人の腕の中で目を細め、うっとりと幸せそうな表情を浮かべるテツくんの姿が。しかし、2枚目に移ると一変。娘さんが近づくと、壁に頭