家庭用エアコン搭載の「快適仕様」に2026年1月30日から2月2日に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」に、いすゞ車の架装メーカー「日本特種ボディー（NTB）」が初出展し、新モデル3車種を含む、計7台ものキャンピングカーを展示しました。同社のキャンピングカーは、いずれも「エルフ」のキャンピングカー専用シャーシで、2トンハイキャブボディのフラッグシップモデル「Be-