＜HSBC女子世界選手権3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞初日を3位で滑り出した山下美夢有だが、この2日間は足踏みしている。2日目は4バーディ・3ボギーの「71」、3日目は3バーディ・4ボギーの「73」。トータル4アンダー・16位で最終日を迎える。【写真】でかすぎ！山下美夢有がバイクに乗ってご満悦1番はフェアウェイから3メートルにつけてバーディ発進。しかし、その後は一進一退の展開になっ