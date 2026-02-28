＜ニュージーランドオープン3日目◇28日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞国内ツアー通算2勝の米澤蓮が3日間60台を並べて、トータル11アンダー・13位タイで最終日を迎える。【写真】パターでもやります米澤蓮のルーティン初日から「68」「67」「67」と“高値安定”の好スコアを並べている。「正直、ショットの感触は良くないです。なんとかショートゲームでまとめられているし、マネ