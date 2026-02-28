＜ニュージーランドオープン3日目◇28日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞国内男子ツアー通算3勝の池村寛世が8バーディ・ボギーなしの「63」で回り、24位タイから5打差のトータル13アンダー・5位タイに急浮上した。【連続写真】イメージは全英覇者池村寛世の最新スイング「100点のゴルフが出来ました」。ショットはキレキレで、ピンチになりそうな場面でもショートゲームでしのいだ一